Findet wegen dieses Fehlschusses von Marc Janko die WM 2018 in Russland ohne Österreich statt? Und kostet er Marcel Koller den Job?

93 Minuten lang rennen unsere Nachbarn in Wien gegen die Iren an. Chancen? Fehlanzeige, abgesehen von Sabitzers Lupfer an die Latte in der ersten Halbzeit. Bis Basel-Stürmer Janko in der 94. Minute der Ball vor die Füsse fällt. Doch statt ihn einfach aus drei Metern einzuschieben, geht Janko in die Knie und will den Ball ins Tor köpfeln. Das Ganze wird zur Slapstick-Einlage, der Ball rollt am Tor vorbei. Sinnbild für die Krise von Österreich und Sinnbild für das Formtief, in dem Janko seit Wochen steckt.

Mit einem Unentschieden wäre Österreich in der Gruppe D auf Lauerstellung zur Spitze geblieben. Doch nach dem 0:1 rückt die erstmalige WM-Teilnahme seit 1998 in weite Ferne. Zwar sind erst vier von zehn Spieltagen ausgetragen, doch Österreich muss noch in Wales und in Irland antreten. Nach dem ideenlosen Auftritt gestern fragt sich das ganze Land: Wie soll Marcel Kollers Team gegen diese Defensivkünstler Tore erzielen?

Die Iren wie am «Grümpeli»

Apropos Koller: Der Schweizer wird nach der Heimpleite gegen die Iren erneut die Schwarz-Weiss-Mentalität der österreichischen Medien und Experten erfahren: 2011 verspotteten sie Koller bei dessen Amtsübernahme als «unqualifiziert». Dann verpasste er nur knapp die WM 2014, zwei Jahre später aber führte er Österreich an die EM und somit erstmals seit 1998 an eine Endrunde: Dafür erhielt Koller die hohe Auszeichnung «Special Award».

Doch nach dem enttäuschenden Vorrunden-Out in Frankreich war er wieder der «Alleinschuldige». Nach dem 0:1 gegen Irland und dem schwindenden WM-Traum wird sich der Ton verschärfen. Wird Koller sogar entlassen?

Ein (noch) unwahrscheinliches Szenario. Und: Eine Entlassung wäre ungerecht. Denn gegen Irland liegt es nicht an Kollers Taktik. Vielmehr lassen die Schlüsselspieler ihren Trainer im Stich. Bayern-Star David Alaba? Fällt mit Fehlpässen auf. Shaqiri-Kumpel Marko Arnautovic? Keine gelungene Aktion. Schalke-Senkrechtstarter Alessandro Schöpf? Totalausfall. FCB-Stürmer Marc Janko? Verloren im Sturmzentrum, vergibt die Riesenchance zum 1:1.

Und die Iren? Ihr simpler Plan geht auf: Einigeln, kontern, treffen, wieder einigeln. Nach dem 1:0 (Torschütze McLean) verteidigen sie in altbewährter «Grümpeli-Manier», schlagen den Ball nur noch hoch und weit nach vorne. Gegen immer ratlosere Österreicher ein wirksames Rezept.

Telegramme und Ranglisten

WM-Qualifikation. Gruppe D:

Georgien - Moldawien 1:1 (1:0). - Tiflis. - Tore: 16. Kasaischwili 1:0. 78. Gatcan 1:1.

Österreich - Irland 0:1 (0:0). - Wien. - 48'500 Zuschauer. - Tor: 48. McClean 0:1. - Bemerkungen: Österreich mit Janko. 39. Lattenschuss Sabitzer.

Rangliste: 1. Irland 4/10 (7:3). 2. Serbien 3/7 (8:4). 3. Wales 3/5 (7:3). 4. Österreich 4/4 (6:7). 5. Georgien 4/2 (3:5). 6. Moldawien 4/1 (2:11).