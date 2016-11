Vom EM-Geheimfavoriten zum Krisenteam in nur fünf Monaten: Das ÖFB-Team fand auch im vierten Spiel nicht aus der EM-Depression heraus. Gegen Irland blieben die Österreicher im vierten Qualifikationsspiel zum dritten Mal sieglos. Nach der Niederlage auswärts in Serbien (2:3) und dem Unentschieden zuhause gegen Wales (2:2) resultierte auch gegen den dritten Hauptkonkurrenten in der Gruppe D nichts Zählbares.

James McClean versetzte die schwungvoll in die Partie gestarteten Österreicher mit dem 1:0 drei Minuten nach der Pause in eine Schockstarre, von der sie sich nicht mehr erholten. Der Flügelspieler, der in der Premier League bei West Bromwich angestellt ist, vollendete einen Konter der Iren mit einem Beinschuss an Österreichs (Ersatz-)Keeper Ramazan Özcan.

Für Marcel Koller, der seinen Vertrag beim ÖFB im März noch bis 2017 verlängert hat und im Sommer in seiner Wahlheimat noch als Trainer und Kommunikator des Jahres gefeiert worden ist, wird die Situation damit weiter ungemütlicher.

Spitzenspiel an Kroatien

Das Spitzenspiel der Gruppe I zwischen EM-Achtelfinalist Kroatien und EM-Viertelfinalist Island ging mit 2:0 an Kroatien. Der entscheidende Treffer vor leeren Rängen in Zagreb fiel nach einer Viertelstunde.

Der bei Inter Mailand unter Vertrag stehende Marcelo Brozovic traf nach einem Doppelpass mit Ivan Rakitic mit einem Weitschuss aus knapp 20 Metern. In der Nachspielzeit traf Brozovic ein zweites Mal, kurz darauf sah Ivan Perisic die Rote Karte.

Telegramme und Ranglisten

WM-Qualifikation. Gruppe D:

Georgien - Moldawien 1:1 (1:0). - Tiflis. - Tore: 16. Kasaischwili 1:0. 78. Gatcan 1:1.

Österreich - Irland 0:1 (0:0). - Wien. - 48'500 Zuschauer. - Tor: 48. McClean 0:1. - Bemerkungen: Österreich mit Janko. 39. Lattenschuss Sabitzer.

Rangliste: 1. Irland 4/10 (7:3). 2. Serbien 3/7 (8:4). 3. Wales 3/5 (7:3). 4. Österreich 4/4 (6:7). 5. Georgien 4/2 (3:5). 6. Moldawien 4/1 (2:11).

Gruppe I:

Türkei - Kosovo 2:0 (0:0). - Antalya. - Tore: 51. Yilmaz 1:0. 55. Sen 2:0. - Bemerkung: Kosovo mit Pnishi (Grasshoppers), ohne Kryeziu (Luzern) und Bunjaku (St. Gallen/beide nicht im Aufgebot).

Kroatien - Island 2:0 (1:0). - Zagreb. - Tore: 15. Brozovic 1:0. 91. Brozovic 2:0. - Bemerkungen: Island mit Bjarnason (Basel), ohne Sigurjonsson (Grasshoppers/Ersatz). 94. Rote Karte Perisic (Foul).

Rangliste: 1. Kroatien 4/10 (10:1). 2. Island 4/7 (6:5). 3. Ukraine 3/5 (6:3). 4. Türkei 4/5 (5:5). 5. Finnland 3/1 (3:5). 6. Kosovo 4/1 (1:12).