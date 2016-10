Gibt es eine Zeit im Jahr, in der Sie komplett abschalten können?

Im Winter eher als im Sommer. Am liebsten mache ich mit meiner Frau Städtereisen. Zuletzt waren wir in Valencia – wunderschön! Um komplett abschalten zu können, ist es auch wichtig, dass der Klub das zulässt und mithilft, dich für ein paar Tage in Ruhe zu lassen. Aber klar, wenn dringende Dinge passieren, bin ich 24 Stunden erreichbar. Und ein bisschen verfolge ich den Transfermarkt dann schon auch. Es interessiert mich, wer was macht.

Musste Sie Ihre Familie neu kennen lernen, seit Sie FCB-Trainer sind?

Also die Distanz nach Zürich war ja beim FC Thun grösser. Und nur schon die A1 ist eine Tortur. Ich glaube darum nicht, dass ich als Thun-Trainer häufiger zu Hause war. Aber die Intensität hat in Basel noch einmal zugenommen. Nur schon von der Klub-Grösse her. Ich bin fast sicher, dass ich bis heute noch immer nicht alle Leute einmal gesehen habe, die für den FC Basel arbeiten.

Und die Belastung neben dem Platz?

Die ist natürlich um ein Vielfaches grösser. Auch der Druck ist ganz anders. In Thun durfte ich gewinnen. In Basel muss ich gewinnen. Wobei das auch noch nicht reicht. In Basel muss ich «dementsprechend» gewinnen. Das ist ein Unterschied, den jeder erfahren muss, der ihn nicht kennt. Das kann man nicht beschreiben.

Haben Sie erwartet, dass es nicht reicht, einfach zu gewinnen? Dass die Siege schön und überzeugend sein müssen? Oder sind Sie doch überrascht, wie extrem die Basler Fussballwelt funktioniert?

Gut, wir sind jetzt in der zweiten Saison. Ich konnte mich also etwas daran gewöhnen. Der Start in die letzte Saison war mit acht Siegen ja nicht schlechter. Aber vor einem Jahr hatte ich tatsächlich noch nicht das Gefühl, dass dieses «Schön-und-überzeugend-Siegen-Müssen» so markant war.