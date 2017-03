Arsenal droht nächste Saison die Champions League zu verpassen. Durch das 1:3 bei West Bromwich konnte die Mannschaft von Arsène Wenger den Rückstand auf das viertplatzierte Liverpool nicht verkürzen. Fünf Zähler liegt Arsenal weiterhin hinter Liverpool, das am Sonntag bei Manchester City antritt. Manchester United kann mit einem Erfolg gegen Middlesbrough am Sonntag Arsenal sogar auf Rang sechs verdrängen.

Bei West Bromwich geriet Arsenal am Samstagnachmittag schon nach 12 Minuten in Rückstand, konnte durch Alexis Sanchez aber noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde ausgleichen. Die Vorlage zum Tor gab Granit Xhaka. Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit, nachdem Arsenal-Goalie Petr Cech seinen Platz verletzt an David Ospina hatte abgeben müssen. Dieser war am 1:2 durch Hal Robson-Kanu unvorteilhaft beteiligt. Das 3:1 in der 75. Minute schoss Craig Dawson, der schon das 1:0 erzielt hatte.

Resultat und Tabelle:

West Bromwich Albion - Arsenal 3:1 (1:1). - 24'065 Zuschauer. - Tore: 12. Dawson 1:0. 15. Sanchez 1:1. 55. Robson-Kanu 2:1. 75. Dawson 3:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

16.00 Uhr: Crystal Palace - Watford, Everton - Hull City, Stoke City - Chelsea, Sunderland - Burnley, West Ham - Leicester City. - 18.30 Uhr: Bournemouth - Swansea. - Am Sonntag. 13.00 Uhr: Middlesbrough - Manchester United. 15.15 Uhr: Tottenham - Southampton. 17.30 Uhr: Manchester City - Liverpool.

1. Chelsea 27/66 (57:20). 2. Tottenham Hotspur 27/56 (53:20). 3. Manchester City 27/56 (53:29). 4. Liverpool 28/55 (60:35). 5. Arsenal 27/50 (56:34). 6. Manchester United 26/49 (39:22). 7. Everton 28/47 (47:30). 8. West Bromwich Albion 29/43 (39:38). 9. Stoke City 28/36 (32:40). 10. Southampton 26/33 (32:34). 11. West Ham United 28/33 (38:49). 12. Watford 27/31 (33:47). 13. Burnley 28/31 (31:42). 14. Bournemouth 28/30 (40:54). 15. Leicester City 27/27 (30:45). 16. Swansea City 28/27 (36:61). 17. Crystal Palace 27/25 (35:46). 18. Hull City 28/24 (26:54). 19. Middlesbrough 27/22 (19:30). 20. Sunderland 27/19 (24:50).