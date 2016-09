Dennoch ist klar: In den Spielen gegen die Bulgaren muss der FCB seine Punkte sammeln. «Wenn wir europäischen überwintern wollen – was wir wollen – dann müssen wir morgen gewinnen», sagt denn auch Davide Callà. «Und wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir das eben gegen PSG oder Arsenal schaffen», sagt er und lacht. Denn auch er weiss, dass die Partien gegen die Franzosen und die Engländer noch härter werden.

Positive Bilanz im Direktvergleich

Aber auch gegen Rasgrad wisse man, was auf einen zukommt, sagt Callà und spricht damit die letzten Duelle an. Bereits vier Mal sind die morgigen Gegner aufeinander getroffen – drei Mal mit dem besseren Ende für den FCB (4:0, 0:1, 2:0 und 4:2). Aber: «Sie spielen einen sehr physischen und einen sehr aggressiven Fussball und schalten schnell um.» So werde es, auch wenn Rasgrad auf dem Papier der leichteste der drei Gegner sei, ein unheimlich schwieriges Spiel.

Um in diesem trotzdem die Oberhand zu behalten und die drei Punkte zu gewinnen, kündigt Fischer taktische Anpassungen an. «Im Vergleich zur Meisterschaft haben wir in der Champions League nur sechs Spiele, um unser Ziel zu erreichen. Da ist es normal, dass man gewisse Dinge ändern muss.» Was dies genau ist, wollte er nicht preisgeben.

Würde seine Mannschaft gegen Ludogorets über 90 Minuten so spielen wie in den ersten 45 Minuten gegen GC, «dann wäre das fantastisch und nahe an dem, was ich von der Mannschaft will.» Im Gegensatz zum GC-Spiel dürfe man aber kein so einfaches Tor kassieren: «In der Champions League musst du das besser machen.»

Dass dem FCB das gelingt, dessen ist sich Callà sicher: «Ich bin mir sicher, dass wir dem Druck standhalten werden können.»

Kribbeln auf dem Sofa

Gelingt dies den Baslern wirklich, gibt vielleicht auch Fischer zu, wie einzigartig ein Spiel in der Champions League ist. Vor allem für jemanden, der es noch nie erlebt hat. Aber auch für einen, der sich diesen Traum schon erfüllen durfte, wie Davide Callà. «Ich kriege sogar auf dem Sofa Gänsehaut.»

Es sei einfach das Grösste, was man im europäischen Fussball erleben könne. «Und spätestens, wenn du da stehst und die Hymne ertönt, bekommt auch der letzte Gänsehaut – auch der Trainer!», sagt Callà und lacht. Und schafft es, dass Fischer ihm zumindest nicht widersprechen kann.