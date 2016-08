"Derzeit ist ein Überangebot an Innenverteidigern vorhanden, mit dem ein qualitativ hochstehendes Training schwierig umzusetzen ist", hiess es in einem Communiqué des Super-League-Klubs.

Vilotic wurde 2013 mit den Grasshoppers Cupsieger und hinter Meister Basel Meisterschafts-Zweiter, ehe er ein halbes Jahr später für rund 2,5 Millionen Franken als grosser Hoffnungsträger zu YB wechselte. Diese Erwartungen konnte der 29-jährige Serbe in Bern allerdings nie erfüllen. In der laufenden Saison stand er in vier von elf Pflichtspielen nicht im Kader.