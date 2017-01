Ein früherer Zeitpunkt sei nicht möglich, da die Genehmigung durch die FIFA lange dauere, sagte Präsident Javier Tebas. Letzten Sonntag wurde dem FC Barcelona im Spiel gegen Betis Sevilla (1:1) ein klares Tor verwehrt, was heftige Diskussionen auslöste.

Im Gegensatz zu England gibt es in der spanischen Topliga keine Torlinien-Technologie, da das System als zu teuer gilt. Beim Thema Videobeweis will Spanien jetzt an vorderster Front dabei sein. "Die Tests finden bereits statt. Wir arbeiten seit den letzten acht Monaten an Video-Schiedsrichtern", sagte Tebas der Zeitung El Pais. Nächste Saison sollen ausgedehnte Tests stattfinden.