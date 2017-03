Behrami war am Samstag beim 0:1 von Watford bei Crystal Palace in der Pause ausgewechselt worden. Grund war eine Verletzung im linken Oberschenkel, die den Mittelfeldpuncher trotz intensiver Pflege und dosierter Trainingsintensität nun zum Forfait für das 5. Spiel der WM-Qualifikation zwingt.

An Behramis Stelle nominierte Nationaltrainer Vladimir Petkovic den Flügel Renato Steffen nach. Der 25-jährige Akteur des FC Basel wird am Freitagmorgen in Lausanne zum Team stossen und mit diesem gleichentags an den Spielort Genf dislozieren. Im Stade de Genève steht um 16.30 Uhr das Abschlusstraining im Programm.