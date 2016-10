So wie in Lugano letzte Woche hat man FCB-Coach Urs Fischer noch nie gesehen. Mit erhobenem Zeigefinger brüllte er Nicholas Townsend, den Athletik-Trainer der Tessiner, an. Townsend soll ihn und seine Kollegen als «coglioni», Vollidioten, beschimpft haben, so Fischer. «Ich habe mich in etwas reingesteigert», sagt er nun mit etwas Distanz. Gleich mehrere Leute mussten ihn zurückhalten, damit er nicht auf den Provokateur losging.

Seine Reaktion hätte nichts mit Druck oder Nervosität zu tun gehabt, erklärt Fischer. «Wir werden im Stadion zwar oft beleidigt, selbst von Teenagern, aber so etwas habe ich von einem gegnerischen Staff-Mitglied in meiner Trainer-Karriere noch nie zu hören gekriegt», versucht er sich zu erklären. Trotzdem bereut er seine Reaktion, findet, er hätte sich unter Kontrolle haben müssen. Nicht in erster Linie wegen der rund 600 Franken, die ihn der Vorfall gekostet hat. Sondern weil er sich seiner Vorbildfunktion bewusst ist.