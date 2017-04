Heiko Vogel, der Mann vom Tegernsee

Nach dem Triumph über Manchester United am 7. Dezember 2011 lassen sich Heiko Vogel und seine Mannschaft auf dem Barfüsserplatz feiern. Knapp zwei Monate zuvor übernimmt der bisherige Assistent den Job von Cheftrainer Thorsten Fink. Erst 36 Jahre alt ist Vogel da, selber zuvor nie ein grosser Fussballer. Die Fans jubeln ihm zu, und als der FCB im Achtelfinal der Champions League den FC Bayern 1:0 schlägt, ist Vogel der Grösste. Das 0:7 drei Wochen später im Rückspiel tut zwar weh, doch nach dem FCB-Double am Saisonende schreiben die Zeitungen, der Deutsche sei ein Trainer zum Anfassen; ja, es war sogar zu lesen: «Er ist einer von uns.»

Der intelligente Vogel ist klug genug, das Erbe des erfolgreichen Fink bestmöglich zu verwalten. Vor allem die Herzen der Muttenzerkurve fliegen ihm zu. Doch ein Jahr später ist alles anders. Obwohl der FCB in der Super League acht Punkte hinter GC nur auf Platz 4 liegt und in der Qualifikation zur Königsklasse an Cluj scheitert, kommt die Medienmitteilung des FCB am 15. Oktober 2012 total unvermittelt: Vogel entlassen, Murat Yakin übernimmt. «Es ist ein Schock», sagt Captain Marco Streller. Von 55 Spielen unter Vogel verlor der FCB nur 7, blieb in der Liga 26 Mal am Stück ungeschlagen. «Die Entwicklung des Teams entspricht nicht den Erwartungen. Das Ziel ist gefährdet», sagt Präsident Bernhard Heusler. Später sickert durch, der Führung habe missfallen, dass Vogel sich so oft zu Hause am Tegernsee statt am Arbeitsort Basel aufgehalten habe.