Kurz nach der Abfahrt der Dortmunder mit dem Schweizer Goalie Roman Bürki vom Hotel zum Stadion waren in der Nähe des Mannschaftsbusses Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund mit. Der Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt.

Innenverteidiger Marc Bartra wurde verletzt in ein Spital gebracht und notärztlich versorgt, informierte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der Spanier zog sich offenbar leichte Schnittwunden an der Hand zu. Der Grund für die Detonationen war zunächst unklar. Die Partie wird nun am Mittwoch um 18.45 Uhr stattfinden.