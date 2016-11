Beflügelt vom Hoch in der Bundesliga hat der 1. FC Köln schon mal für die Champions League geprobt. Mit einem Henkelpott und Shirts mit dem Logo der Königsklasse liefen Spieler und Betreuer am Freitagmorgen zum "Sondertraining" auf den Trainingsplatz der Kölner auf. Auf dem Rasen stellte sich die Mannschaft ganz in Manier der Champions League in einer Reihe auf und lauschte andächtig der Hymne. Grund für die Aktion: Karnevalsauftakt in Köln.

Auch die Pokalübergabe wurde schon einmal geprobt. Captain Matthias Lehmann nahm einen winzigen Henkelpott entgegen und reckte ihn unter Applaus seiner Mitspieler in die Höhe. Seine erste Handlung als Karneval-Cupsieger: Einen Schluck aus dem Mini-Pokal.

"Professionell gelangweilt" verfolgte Cheftrainer Peter Stöger mit seinen Assistenz-Trainern die Einheit, wie der Verein mitteilte. Zu typischen Karneval-Gassenhauern trainierte die Mannschaft "leichte Passfolgen und Spielformen". Ein Getränk durfte auf dem Rasen nicht fehlen: Kölsch. Passend zum feierlichen Anlass erschienen der Coach und seine Assistenten in Anzug mit roter Krawatte. Schliesslich gehört feiner Zwirn im internationalen Fussballgeschäft dazu.

Nach der Trainingseinheit am Freitag schlüpfte die Mannschaft in bunte Kostüme. "Achtung, falls ihr heute Powerranger oder Superman in der Stadt trefft", twitterte der Verein zum passenden Foto.