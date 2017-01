In der letzten Saison hatte der überraschende Meister elf Auswärtspartien gewonnen. Seit letztem Sommer blieb das Team von Trainer Claudio Ranieri in allen elf Spielen auf fremdem Terrain sieglos. Dazu kassierte Leicester bereits ein Tor mehr (37) als in der Meistersaison insgesamt.

Die 21 Punkte nach 22 Runden sind eine erschreckend schwache Marke. Mit Ipswich in der Saison 1962/63 (ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet) hatte erst ein Meister zum gleichen Zeitpunkt eine gleich schwache Bilanz vorzuweisen. Immerhin: Ipswich verhinderte damals den Abstieg in die Second Division.

Premier League. 22. Runde vom Sonntag:

Southampton - Leicester 3:0 (2:0). - 30'548 Zuschauer. - Tore: 26. Ward-Prowse 1:0. 39. Rodriguez 2:0. 86. Tadic (Foulpenalty) 3:0.

15.15 Uhr: Arsenal - Burnley. - 17.30 Uhr: Chelsea - Hull City.

Rangliste: 1. Chelsea 21/52. 2. Tottenham Hotspur 22/46. 3. Liverpool 22/45. 4. Arsenal 21/44. 5. Manchester City 22/43. 6. Manchester United 22/41. 7. Everton 22/36. 8. West Bromwich Albion 22/32. 9. Stoke City 22/28. 10. West Ham United 22/28. 11. Southampton 22/27. 12. Burnley 21/26. 13. Bournemouth 22/26. 14. Watford 22/24. 15. Leicester City 22/21. 16. Middlesbrough 22/20. 17. Swansea City 22/18. 18. Hull City 21/16. 19. Crystal Palace 22/16. 20. Sunderland 22/15.