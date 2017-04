Kritik an Streller und Burgener

Die FCB-Fans sind sich nicht einig darüber, ob der Rauswurf des Zürchers gerechtfertigt ist. Im Basler Fanforum loben ihn einige als bodenständigen, seriöser Arbeiter, der souverän Meister geworden ist und wieder auf bestem Weg zum Titel ist. Andere kreiden ihm eine unattraktive Spielweise an und werfen ihm Versagen in den grossen Spielen vor, gerade auf in der Champions League.

Vielen stösst ausserdem die Kommunikation der neuen Führungsriege sauer auf. Sie stören sich daran, dass Fischer jetzt, mitten in der Saison, abgesägt wurde.

Das sagt Marco Streller zum Fischer-Rauswurf: