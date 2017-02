Der Lauf von Juventus in Heimspielen der italienischen Meisterschaft hält an - zum 28. Mal in Folge gab der Rekordmeister vor eigenem Anhang keinen Punkt ab. Seit nunmehr 45 Partien sind die Turiner im Juventus Stadium ungeschlagen (41 Siege, 4 Remis). Für Inter endete eine sieben Spiele währende Siegesserie, derweil Juventus nach dem verdienten Erfolg wieder sechs Punkte vor Napoli liegt.

Den Siegtreffer für die Equipe um den Schweizer Nati-Captain Stephan Lichtsteiner, der in der 80. Minute ausgewechselt wurde, erzielte Juan Cuadrado. Der 28-jährige Kolumbianer traf kurz vor dem Pausenpfiff aus 22 Metern nach einem Corner. Zuvor hatte Juventus mit zwei Lattentreffern Pech bekundet.

Die AC Milan gerät in der Serie A zunehmend ins Hintertreffen. Beim 0:1 zuhause gegen Sampdoria kassieren die achtplatzierten Mailänder die dritte Niederlage in Folge. Das Tor des Tages im Stadio Giuseppe Meazza erzielte Sampdorias Luis Muriel in der 70. Minute vom Penaltypunkt.

Die Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen ist für Milan verheerend. Mitte Januar resultierte für die Mailänder, die derzeit viele Verletzte zu beklagen haben, bei Torino ein 2:2. Seither verlor das Team von Coach Vincenzo Montella alle vier Pflichtspiele - unter anderen auch jenes im Cup bei Juventus Turin.

Parolos grosser Nachmittag

Lazio Rom festigte mit einem 6:2-Erfolg in Pescara seine Klassierung in den Europacup-Rängen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge kam der Erfolg beim Aufsteiger einem Befreiungsschlag gleich. Umjubelter Akteur war dabei Marco Parolo, der gleich viermal traf. Bereits in der Startviertelstunde hatte er Lazio mit 2:0 in Führung gebracht.

Italien. Serie A. Die Resultate vom Sonntag:

Juventus Turin - Inter Mailand 1:0 (1:0). - 41'408 Zuschauer. - Tor: 45. Cuadrado 1:0. - Bemerkung: 94. Rote Karte gegen Perisic (Inter). Juventus mit Lichtsteiner (bis 80.).

Milan - Sampdoria 0:1 (0:0). - 40'000 Zuschauer. - Tor: 70. Muriel (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkungen: 90. Gelb-Rote Karte gegen Sosa (Milan).

Atalanta Bergamo - Cagliari 2:0 (2:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 4. Gomez 1:0. 16. Gomez 2:0. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Chievo - Udinese 0:0. - 13'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer. 82. Gelb-Rote Karte gegen Cesar (Chievo/Foul).

Empoli - Torino 1:1. Genoa - Sassuolo 0:1. Pescara - Lazio Rom 2:6. Palermo - Crotone 1:0.

Rangliste: 1. Juventus Turin 22/54 (45:16). 2. Napoli 23/48 (55:26). 3. AS Roma 22/47 (44:21). 4. Lazio Rom 23/43 (41:27). 5. Atalanta Bergamo 23/42 (36:25). 6. Inter Mailand 23/42 (37:24). 7. Fiorentina 22/37 (38:29). 8. AC Milan 22/37 (32:27). 9. Torino 23/32 (40:33). 10. Sampdoria Genua 23/30 (26:29). 11. Chievo Verona 23/29 (22:30). 12. Udinese 23/29 (27:29). 13. Bologna 22/27 (22:33). 14. Cagliari 23/27 (32:48). 15. Sassuolo 23/27 (32:37). 16. Genoa 23/25 (27:33). 17. Empoli 23/22 (14:31). 18. Palermo 23/14 (19:42). 19. Crotone 22/13 (20:38). 20. Pescara 23/9 (19:50).