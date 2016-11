Unter anderem stehen Treffer von Lionel Messi, Neymar und Saul Niguez im Internet zur Wahl. Auch der EM-Treffer des Wallisers Hal Robson-Kanu im EM-Viertelfinal gegen Belgien findet sich auf der Liste. Nicht in die Top 10 schaffte es überraschenderweise der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri mit seinem Seitfallzieher zum 1:1 im EM-Achtelfinal gegen Polen. Der Sieger wird am 9. Januar bei der FIFA-Gala in Zürich mit dem "Puskas Award" ausgezeichnet.