Jean-Michel Cina, Sion

Der vielbeschäftigte Politiker und Walliser Staatsrat Jean-Michel Cina (53) hat ein Zeitfenster gefunden und schildert am späten Nachmittag in seinem Büro im Regierungsgebäude an der Place de la Planta in Sitten, was ihn mit dem FC Sion verbindet. Vor zwei Wochen ist er mit Constantin zum Spiel in Thun gefahren. Sie besprachen die vom Präsidenten des FC Sion angestossene Olympiakandidatur, deren Dossier bis zum 15. Dezember eingereicht werden muss.

Aber Cina, der vor 30 Jahren unter Trainer Alexander Mandziara im erweiterten Kader der erfolgreichen Young Boys stand, erlebte bei diesem Trip hautnah, wie positiv sich der FC Sion in den letzten Monaten verändert hat. «Ich sah in Thun, wie Constantin den Weg zum einfachen Bürger findet und welche Wertschätzung dieser ihm entgegenbringt», sagt Cina, dessen Bruder Dominique es auf 14 Länderspiele gebracht hatte. «Und ich konnte sehen, was für ein gutes Händchen er bei der Trainerwahl gehabt hat. Zeidler hat eine natürliche Autorität und es ist ihm gelungen, dem Team eine Seele zu geben.» Cina, der nächstes Jahr als Staatsrat zurücktritt und Präsident der SRG wird, sagt: «Der FC Sion und das Wallis sind eine Einheit, fest verwachsen und ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Ober- und dem Unterwallis.» Er glaubt, dass es ohne Constantin den Klub in dieser Form nicht geben würde, die Walliser Siegermentalität aber schon. «Das Never-give-up» ist dank dem Kampf gegen die Naturgewalten im Gen der Walliser Bergler», sagt Cina, der als eingefleischter Fan des FC Liverpool auch durchaus über die Spitzen der Walliser Alpen hinausblicken kann.