Verteidigerin Selina Kuster rettete der SFV-Auswahl mit dem 2:2-Ausgleich in der 87. Minute einen Punkt. Den Schweizer Führungstreffer zum 1:0 hatte Captain Caroline Abbé erzielt (26.). Für die zwischenzeitliche Wende zugunsten der Belgierinnen, die wie die Schweiz für die EM in den Niederlanden qualifiziert sind, sorgten Lien Mermans (31.) und Janice Cayman (77.).

Das zweite Spiel bestreiten die Schweizerinnen am Freitag in Larnaca gegen Nordkorea, zum Abschluss der Gruppenspiele heisst der Gegner am Montag Italien.