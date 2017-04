Harry Redknapp, ehemaliger Trainer des Jahres in der Premier League, übernimmt bei Birmingham City vom Italiener Gianfranco Zola. Dieser hatte am Montag sein Amt niedergelegt. Redknapp, der die Tottenham Hotspur 2010 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Champions League führte, soll mit Birmingham den Ligaerhalt sichern. Die Blues liegen derzeit lediglich drei Punkte vor einem Abstiegsplatz.