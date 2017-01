Durch ein Eigentor des Brasilianers Danilo (44.) ging der Aussenseiter kurz vor der Pause in Führung. Superstar Cristiano Ronaldo glich nach dem Seitenwechsel zwar zum 1:1 aus, ehe der Däne Daniel Wass (85.) den Gastgeber wieder in Front schoss. Reals Ausgleich durch Lucas (90.) kam schliesslich zu spät.

Besser machte es Reals Stadtrivale Atletico Madrid. Der Equipe von Diego Simeone reichte im Viertelfinal-Rückspiel bei Eibar ein 2:2-Remis fürs Weiterkommen, nachdem sie das Hinspiel souverän 3:0 gewonnen hatte.

Bereits am Dienstag war Alaves durch ein 0:0 gegen Alcorcon als erstes Team in die Halbfinals eingezogen. Dies will am Donnerstagabend auch der FC Barcelona gegen San Sebastian schaffen. Das Hinspiel endete 1:0 für die Katalanen.