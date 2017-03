In St. Gallen wird Daniel Stefanski der Referee sein. Der 39-Jährige mit der Erfahrung von 146 Spielen in Polens höchster Liga sowie Einsätzen in der Champions League und in der Europa League wird von Marcin Boniek und Dawid Golis assistiert. Für Stefanski ist es allerdings keine Premiere in der Schweiz: Im Juni 2014 pfiff er in Luzern das WM-Testspiel Schweiz - Peru (2:0).

Im Gegenzug leitet am Samstag Adrien Jaccottet mit seinen Assistenten Vital Jobin und Johannes Vogel die Partie zwischen dem Zweiten Legia Warschau und dem Neunten Pogon Stettin.

Der Einsatz des polnischen Trios ist Bestandteil eines Austausch-Programms, welches die Schiedsrichter-Abteilung des Schweizerischen Fussballverbandes schon mit sechs anderen Ländern praktiziert. Polen ist nach Deutschland, Ägypten, Tunesien, Österreich, Saudi-Arabien und Katar der siebte Partner des SFV.