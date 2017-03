Pogba verletzte sich im 1:0 gewonnenen Europa-League-Rückspiel gegen Rostow am Oberschenkel und musste kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Gemäss ManUnited-Coach Jose Mourinho verpasst der Franzose mindestens die Premier-League-Partie am Sonntag in Middlesbrough und die folgenden Spiele mit der französischen Nationalmannschaft.

Frankreich trifft in der WM-Qualifikation am 25. März auf Luxemburg und drei Tage später in einem Freundschaftsspiel auf Spanien.