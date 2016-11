Nach dem erst zweiten nicht gewonnen Heimspiel beträgt der Vorsprung von Nice auf Verfolger Monaco (4:0 am Samstag gegen Marseille) nur noch einen Punkt. Auch Paris St-Germain könnte am Abend mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Lyon heranrücken.

Zunächst lief alles nach Plan für das Team von Lucien Favre: Mittelfeldspieler Alessane Plea traf nach einem Corner schon in der 11. Minute zur Führung. Doch der gleiche Spieler vergab fiel später, kurz vor Schluss, auch den scheinbar sicheren Matchball. Aus kurzer Distanz schoss er an die Latte (87.). Zuvor hatte Nice auch bei einem Kopfball an den Pfosten Pech gehabt.

Den Ausgleich für Bastia erzielte Enzo Crivelli nach einer Stunde. Er sicherte seinem Team damit den erst vierten Auswärtspunkt in dieser Saison.

Die Telegramme vom Sonntag:

Nice - Bastia 1:1 (1:0). - 14'902 Zuschauer. - Tore: 11. Plea 1:0. 60. Crivelli 1:1.

Angers - St-Etienne 1:2 (1:0). - 13'293 Zuschauer. - Tore: 18. Pepe 1:0. 59. Pogba 1:1. 78. Tannane 1:2. - Bemerkung: St-Etienne mit Lacroix. 12. Ruffier (St-Etienne) wehrt Foulpenalty von Diedhiou ab.

Rangliste: 1. Nice 14/33 (26:10). 2. Monaco 14/32 (43:15). 3. Paris Saint-Germain 13/29 (26:7). 4. Rennes 14/24 (15:17). 5. Guingamp 14/23 (19:14). 6. Bordeaux 14/23 (19:16). 7. Lyon 13/22 (21:16). 8. Saint-Etienne 14/21 (16:12). 9. Toulouse 14/19 (17:13). 10. Angers 14/18 (13:14). 11. Metz 14/18 (16:25). 12. Marseille 14/17 (13:17). 13. Montpellier 14/16 (20:27). 14. Dijon 14/14 (18:21). 15. Caen 14/14 (11:23). 16. Bastia 14/13 (11:14). 17. Nantes 14/13 (9:18). 18. Nancy 14/13 (8:19). 19. Lille 14/11 (10:19). 20. Lorient 14/8 (12:26).