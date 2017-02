Der belgische Stürmer Dries Mertens hatte für Napoli im Dezember in zwei Serie-A-Spielen nacheinander drei respektive vier Tore geschossen. Napolis 7:1-Sieg vom Samstag in einem verrückten Spiel mit je einem Platzverweis in Bologna gab Mertens Gelegenheit, sein Konto von 13 Meisterschaftstoren mit einem weitere Hattrick zu äufnen. Er liess den Vortritt - scheinbar - dem Mittelfeldspieler Marek Hamsik. Der 29-jährige Slowake traf dreimal. Zuletzt überlegte es sich Mertens doch noch anders und realisierte in der 90. Minute ebenfalls sein drittes Tor. Das 16. der Saison.

Bologna - Napoli 1:7 (1:4). - 19'000 Zuschauer. - Tore: 4. Hamsik 0:1. 6. Insigne 0:2. 33. Mertens 0:3. 36. Torosidis 1:3. 43. Mertens 1:4. 70. Hamsik 1:5. 74. Hamsik 1:6. 90. Mertens 1:7. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili. 26. Destro (Bologna) scheitert mit einem Foulpenalty an Torhüter Reina. Rote Karten: 26. Callejon (Napoli/Tätlichkeit), 32. Masina (Bologna/Foul).

Rangliste: 1. Juventus Turin 21/51 (44:16). 2. Napoli 23/48 (55:26). 3. AS Roma 22/47 (44:21). 4. Inter Mailand 22/42 (37:23). 5. Lazio Rom 22/40 (35:25). 6. Atalanta Bergamo 22/39 (34:25). 7. AC Milan 21/37 (32:26). 8. Fiorentina 22/37 (38:29). 9. Torino 22/31 (39:32). 10. Chievo Verona 22/28 (22:30). 11. Udinese 22/28 (27:29). 12. Bologna 22/27 (22:33). 13. Cagliari 22/27 (32:46). 14. Sampdoria Genua 22/27 (25:29). 15. Genoa 22/25 (27:32). 16. Sassuolo 22/24 (31:37). 17. Empoli 22/21 (13:30). 18. Crotone 21/13 (20:37). 19. Palermo 22/11 (18:42). 20. Pescara 22/9 (17:44).