Monchi ist seit 2000 für den FC Sevilla tätig und gilt als Baumeister der Erfolge der Andalusier seit der Jahr Jahrtausendwende. Sevilla gewann seither fünf Mal die Europa League und erreichte in dieser Saison die Achtelfinals in der Champions League. In La Liga ist der FC Sevilla derzeit hinter Real Madrid und dem FC Barcelona auf Rang 3 klassiert.

Der 48-Jährige verstand es immer wieder, geschickte Transfers zu tätigen. In seiner Amtszeit stehen Transfer-Ausgaben von 360 Millionen Einnahmen von 500 Millionen Euro gegenüber.

Laut spanischen Medienberichten soll Monchi im Sommer bei der AS Roma anheuern.