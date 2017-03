Ein äusserst unglücklicher Gegentreffer in der 54. Minute stand am Ursprung des Gladbacher Scheiterns im deutschen Duell gegen Schalke 04. Ein eigentlich harmloser Weitschuss von Leon Goretzka versprang wegen einer Unebenheit im eigens für die Partie neu verlegten Rasen im Borussia-Park derart unglücklich vor Keeper Yann Sommer, dass der Schweizer Goalie machtlos war. Es war der Anschlusstreffer zum 1:2, nachdem sich die Gladbacher vor der Pause eine Zweitoreführung erarbeitet hatten. Vier Minuten später verwertete Nabil Bentaleb einen Handspenalty zum Ausgleich.

Das 2:2 im dritten Spielen zwischen Borussia und S04 innerhalb von anderthalb Wochen war am Ende dank der Auswärtstor-Regel wie ein Sieg für Schalke. In einer enttäuschenden Saison hat das Team von Markus Weinzierl weiterhin die Chance, einen Titel zu gewinnen und sich sogar - im Falle eines Triumphs in der Europa League - für die nächste Champions League zu qualifizieren. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf einen CL-Platz zwölf Punkte. Borussia Mönchengladbach dagegen verpasste die erste Qualifikation für einen Europacup-Viertelfinal seit 1995/96.

Weiler schafft Historisches

René Weiler ist der Baumeister eines historischen Erfolgs von Anderlecht. Der Zürcher Trainer führte den belgischen Rekordmeister und früheren UEFA-Cup-Sieger RSC Anderlecht erstmals seit 20 Jahren in einen Europacup-Viertelfinal. Der "Royal Sporting Club" aus Brüssel setzte sich gegen APOEL Nikosia ohne grössere Mühe durch. Nach dem 1:0-Auswärtssieg gewann Anderlecht auch im eigenen Stadion 1:0. Den letztlich zu knappen Erfolg schoss der Ghanaer Frank Acheampong in der 65. Minute heraus.

Damit stehen mit Genk (6:3 im Gesamtskore gegen Gent) und Anderlecht erstmals seit 1993 zwei belgische Klubs in Europacup-Viertelfinals. Der erstaunliche Weg der Teams aus der Pro League schlägt sich auch im UEFA-Ranking nieder: Belgien rückte auf Platz 8 vor, während die Schweiz zum Abschluss dieser Saison auf Platz 13 abrutschen wird.

Inlers Klub Besiktas in Unterzahl weiter

Ein weiteres Absacken der Schweizer Klubs verhinderte Besiktas Istanbul, indem es mit Olympiakos Piräus das letzte Team aus Griechenland eliminierte. Die Türken setzten sich gegen den Serienmeister aus dem Nachbarland 4:1 durch, obwohl sie über eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten. Der Beitrag von Gökhan Inler war dabei marginal. Der Schweizer wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Seit der Winterpause hat Inler nur in drei von 15 Pflichtspielen zur Startformation des türkischen Meisters gehört.

Die AS Roma schaffte es gegen Olympique Lyon trotz starker Leistung nicht, den 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen. Trotz einer Vielzahl von Chancen gewannen die Römer bloss 2:1. Damit ist der letzte Vertreter der Serie A in der Europa League ausgeschieden, während sich Lyon zu einem Mitfavoriten auf den Titel entwickelt hat. Rhythmus und spielerische Qualität waren im Duell Roma - Lyon weit höher als in den anderen sieben Achtelfinals.

Kurztelegramme der Achtelfinal-Rückspiele:

Genk* - Gent 1:1 (1:0). - 22'000 Zuschauer. - Tore: 20. Castagne 1:0. 84. Verstraete 1:1.

Besiktas Istanbul* - Olympiakos Piräus 4:1 (2:1). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 10. Aboubakar 1:0. 22. Babel 2:0. 31. Elyounoussi 2:1. 75. Babel 3:1. 84. Tosun 4:1. - Bemerkungen: Besiktas mit Inler (ab 81.). 39. Rote Karte gegen Aboubakar (Besiktas) wegen einer Tätlichkeit.

FK Krasnodar - Celta Vigo* 0:2 (0:0). - 33'318 Zuschauer. - Tore: 52. Mallo 0:1. 80. Aspas 0:2. - Bemerkung: 87. Gelb-Rote Karte gegen Kabore (Krasnodar).

Ajax Amsterdam* - FC Kopenhagen 2:0 (2:0). - 48'000 Zuschauer. - Tore: 23. Traoré 1:0. 45. Dolberg (Foulpenalty) 2:0.

AS Roma - Olympique Lyon* 2:1 (1:1). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 16. Diakhaby 0:1. 18. Strootman 1:1. 60. Tousart (Eigentor) 2:1.

Borussia Mönchengladbach - Schalke* 2:2 (2:0). - 46'283 Zuschauer. - Tore: 26. Christensen 1:0. 45. Dahoud 2:0. 55. Goretzka 2:1. 68. Bentaleb (Handspenalty) 2:2. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer und Drmic (bis 83.), ohne Elvedi (Ersatz), Schalke ohne Embolo (verletzt).

Manchester United* - Rostow 1:0 (0:0). - 75'000 Zuschauer. - Tor: 72. Mata 1:0.

Anderlecht* - APOEL Nikosia 1:0 (0:0). - 26'000 Zuschauer. - Tor: 65. Acheampong 1:0.

* = für die Viertelfinals vom 13. und 20. April qualifiziert. - Auslosung der Viertelfinals am Freitag, 17. März, um 13.00 Uhr in Nyon.