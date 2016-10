Manchester City, das sich die Leaderposition mit Arsenal und Liverpool teilen muss, wartet nun seit einem Monat auf einen Sieg. Nach dem beeindruckenden Saisonstart unter Pep Guardiola mit sechs Siegen gab es in der Meisterschaft zuletzt nur noch zwei Punkte aus drei Partien. Und auch in der Champions League gab es in dieser Phase bloss ein 3:3 bei Celtic Glasgow und eine 0:4-Ohrfeige beim FC Barcelona.

Am Sonntag sicherte der 20-jährige Nigerianer Kelechi Iheanacho mit seinem Treffer in der 55. Minute immerhin das 1:1 daheim gegen Southampton. Southampton, das seit dieser Saison vom früheren Nizza-Coach Claude Puel trainiert wird, war in der 27. Minute nach einem katastrophalen Rückpass von John Stones durch Nathan Redmond in Führung gegangen.

Resultate und Rangliste:

Manchester City - Southampton 1:1 (0:1). - 54'000 Zuschauer. - Tore: 27. Redmond 0:1. 55. Iheanacho 1:1.

Die Resultate vom Samstag: Bournemouth - Tottenham Hotspur 0:0. Arsenal - Middlesbrough 0:0. Burnley - Everton 2:1. Hull City - Stoke City 0:2. Leicester City - Crystal Palace 3:1. Swansea City - Watford 0:0. West Ham United - Sunderland 1:0. Liverpool - West Bromwich Albion 2:1.

Rangliste: 1. Manchester City 9/20 (20:9). 2. Arsenal 9/20 (19:9). 3. Liverpool 9/20 (20:11). 4. Tottenham Hotspur 9/19 (13:4). 5. Chelsea 8/16 (15:9). 6. Everton 9/15 (13:8). 7. Manchester United 8/14 (13:8). 8. Southampton 9/13 (11:8). 9. Watford 9/12 (13:13). 10. Bournemouth 9/12 (12:12). 11. Crystal Palace 9/11 (12:12). 12. Leicester City 9/11 (11:15). 13. West Bromwich Albion 9/10 (10:10). 14. Burnley 9/10 (8:13). 15. West Ham United 9/10 (10:17). 16. Stoke City 9/9 (9:16). 17. Middlesbrough 9/7 (7:11). 18. Hull City 9/7 (8:22). 19. Swansea City 9/5 (8:15). 20. Sunderland 9/2 (6:16).