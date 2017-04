Am 27. November hatten die Vaduzer letztmals ein Heimspiel gegen Lugano gewonnen. Seither sind die Liechtensteiner in der Super League vor heimischer Kulisse sieglos. Die Niederlage gegen Luzern leitete mit Pascal Schürpf ausgerechnet jener Stürmer ein, der Vaduz im Februar Richtung Luzern verlassen hatte. Bei seiner Rückkehr ins Rheinpark Stadion benötigte Schürpf lediglich 52 Sekunden, ehe er den Gästen mit einem Hechtkopfball zum 1:0 einen Blitzstart bescherte.

Marco Schneuwly sorgte in der Nachspielzeit mit seinem ersten Treffer nach 760 torlosen Minuten für den 2:0-Endstand. Damit zeigten die Luzerner die erhoffte Reaktion auf das Out im Cup-Halbfinal unter der Woche in Sitten.

Der FC Sion seinerseits konnte vier Tage nach dem Einzug in den Cupfinal den Schwung nicht mitnehmen. Die Walliser verloren beim FC Lugano 2:4. Mann des Spiels war Luganos Topskorer Egzijan Alioski mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 17. und 25. Minute. Sion kam zwar noch vor der Pause dank den Toren von Moussa Konaté (34.) und Kevin Constant (39.) auf 2:3 heran. Doch vier Minuten nach der Pause erzielte Armando Sadiku den vierten Treffer für Lugano.

Sion liegt nach dieser Niederlage nur noch zwei Punkte vor dem viertplatzierten Luzern. Lugano dürfte sich vorentscheidend aus der Abstiegszone entfernt haben. Der Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz beträgt zwölf Punkte.

Die Resultate der 27. Runde. Sonntag: Basel - Young Boys x:x (0:1). Lugano - Sion 4:2 (3:2). Vaduz - Luzern 0:2 (0:1). - Samstag: Thun - Lausanne-Sport 2:4 (1:1). Grasshoppers - St. Gallen 3:1 (1:1).

Rangliste: 1. Basel 26/69 (68:20). 2. Young Boys 26/52 (59:37). 3. Sion 27/42 (50:44). 4. Luzern 27/40 (50:46). 5. Lugano 27/34 (38:50). 6. St. Gallen 27/31 (31:42). 7. Lausanne-Sport 27/27 (44:49). 8. Thun 27/27 (41:53). 9. Grasshoppers 27/27 (33:45). 10. Vaduz 27/22 (33:61).