Gunzwil ist keine eigene Gemeinde mehr, seit es vor sieben Jahren mit dem den älteren Radiohörern vertrauten Nachbarn Beromünster fusioniert hat. Aber im Fussball ist das 1900 Einwohner kleine Luzerner Dorf unweit der aargauischen Grenze nicht zu unterschätzen. in der regionalen 2. Liga ist "Gonzbu" mit vier Siegen in vier Spielen gestartet. Es führt die Tabelle vor früheren traditionellen Erstligisten wie Emmen und Küssnacht an.

Die Luganesi liessen sich aber auch mit dem von Trainer Andrea Manzo aufgestellten zweiten Aufgebot von der regionalen Kraft nicht beeindrucken. Nach 23 Minuten hiess es schon 3:1, unter anderem dank zwei Foulpenaltys und zwei Toren des israelischen Stürmers Ofir Mizrachi. Später trug sich auch der Andres Ponce, ebenfalls Stürmer, als Doppeltorschütze ein. Das eine Tor, erzielt von Ibrahim Terzimustafic nach 19 Minuten zum 1:2, wird immerhin ein Highlight in der Gunzwiler Vereinsgeschichte bleiben. Und nachdem der Luganese Assan Ceesay nach 64 Minuten die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, konnten sich die Luzerner bis zum Schluss noch ein paar Chancen erspielen.

Gunzwil - Lugano 1:4 (1:3)

1500 Zuschauer. - SR Schärer.- Tore: 14. Ponce (Foulpenalty) 0:1. 17. Mizrachi 0:2. 19. Terzimustafic 1:2. 23. Mizrachi (Foulpenalty) 1:3. 56. Ponce 1:4.

Lugano: Russo; Padalino, Rouiller, Urbano, Belometti; Crnigoj, Rey, Vecsei (69. Guerchadi); Ceesay, Ponce, Mizrachi.

Bemerkungen: Lugano mit komplett veränderter Startformation im Vergleich zum letzten Meisterschaftsspiel in St. Gallen (2:0). 62. Kopfball von Ceesay an den Pfosten. Gelb-Rote Karte: 64. Ceesay.

Weitere Telegramme

Stade Lausanne-Ouchy - Winterthur 0:3 (0:1). - 450 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 36. Dessarzin 0:1. 77. Manuel Sutter 0:2. 92. Manuel Sutter 0:3.

Binningen - Brühl St. Gallen 1:2 (1:0) - 450 Zuschauer. - SR Turkes. - Tor: 32. Fumagalli 1:0. 60. Riedle 1:1. 63. Sabanovic 1:2.

Chiasso - Wohlen 1:0 (1:0). - 400 Zuschauer. - SR Schärli. - Tor: 44. Padula 1:0.