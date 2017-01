Für Tottenham Hotspur war das 4:0 gegen West Bromwich Albion der sechste Sieg in der Meisterschaft in Folge. Harry Kane brachte das Heimteam schon in der 12. Minute in Führung und sorgte in der Schlussphase mit einem Doppelschlag für den komfortablen Erfolg (77./82.). Dazwischen unterlief West Bromwichs Gareth McAuley ein Eigentor (26.).

Dank dem Sieg hat sich Tottenham nach einem Durchhänger im Spätherbst definitiv in den vorderen Rängen der Premier League etabliert. Seit Mitte Dezember etwa haben die Spurs acht Punkte mehr geholt als Erzrivale Arsenal.

Nun folgen die Wochen der Bestätigung: Am kommenden Wochenende trifft Tottenham auswärts auf Manchester City, Anfang Februar steht das Duell mit dem FC Liverpool an - beides Teams, die nach Verlustpunkten vor Tottenham klassiert sind.

Auch Arsenal ist wieder in einer bemerkenswerten Verfassung. Das Team mit dem souveränen Strategen Granit Xhaka, der zum zehnten Mal in Folge in der Startformation stand, gewann beim Tabellenletzten Swansea City 4:0. Zwei Treffer fielen dabei nach Eigentoren. Nachdem Arsenal vor Weihnachten zwei Niederlagen erlitten hatte, holte es seither in vier Spielen zehn Punkte und schoss dabei zehn Tore.

Hull City gab dank dem 3:1-Heimsieg gegen Bournemouth, das vor Kurzem noch gegen Liverpool vier beziehungsweise gegen Arsenal drei Tore erzielt hatte, den letzten Platz ab. Unter dem neuen portugiesischen Trainer Da Silva ist der Schweizer Eldin Jakupovic offenbar wieder die Nummer 1. Der Glarner gehörte erstmals seit dem 17. September in der Premier League zur Startformation. Seine Bilanz lässt sich sehen: Bei drei von bislang vier Saisonsiegen von Hull stand Jakupovic im Tor.

Hull City überholte in der Tabelle nicht nur Swansea City sondern auch Sunderland, das sein Heimspiel gegen Stoke City 1:3 verlor. Bei den Gästen kam Xherdan Shaqiri zu einem 89-minütigen Einsatz. Der Schweizer konnte zum Auswärtssieg allerdings nichts Zählbares beisteuern. Der Österreicher Marko Arnautovic schoss zwei Tore, nach 34 Minuten führte Stoke bereits 3:0.

Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion 4:0 (2:0). - 31'613 Zuschauer. - Tore: 12. Kane 1:0. 26. McAuley (Eigentor) 2:0. 77. Kane 3:0. 82. Kane 4:0.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Burnley - Southampton 1:0. Hull City - Bournemouth 3:1. Sunderland - Stoke City 1:3. Swansea City - Arsenal 0:4. Watford - Middlesbrough 0:0. West Ham United - Crystal Palace 3:0. - 18.30 Uhr: Leicester City - Chelsea.

Rangliste: 1. Chelsea 20/49 (42:15). 2. Tottenham Hotspur 21/45 (43:14). 3. Liverpool 20/44 (48:23). 4. Arsenal 21/44 (48:22). 5. Manchester City 20/42 (41:22). 6. Manchester United 20/39 (31:19). 7. Everton 20/30 (28:23). 8. West Bromwich Albion 21/29 (28:28). 9. Stoke City 21/27 (27:33). 10. Burnley 21/26 (23:31). 11. Bournemouth 21/25 (30:37). 12. West Ham United 21/25 (26:35). 13. Southampton 21/24 (19:26). 14. Watford 21/23 (23:36). 15. Leicester City 20/21 (24:31). 16. Middlesbrough 21/20 (17:22). 17. Crystal Palace 21/16 (30:40). 18. Hull City 21/16 (20:45). 19. Sunderland 21/15 (20:40). 20. Swansea City 21/15 (23:49).