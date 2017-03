Der FC Barcelona muss am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain ein 0:4 wettmachen. Gegen Celta Vigo probten die Katalanen den Ernstfall. Die Mannschaft von Luis Enrique konnte sich auf einen überragenden Lionel Messi verlassen. Der Argentinier brillierte mit je zwei Toren und Vorlagen. Besonders sehenswert war das 1:0 nach einem knapp nach der Mittellinie gestarteten Solo.

Auch Verfolger Real Madrid zeigt sich nach zwei Ligaspielen mit viel Mühe diesmal von seiner besten Seite. In Abwesenheit einiger Stammspieler trumpft Karim Benzema beim 4:1 in Eibar gross auf. Ohne verletzte (Cristiano Ronaldo, Varane) oder gesperrte Akteure (Bale, Morata) übernahm Benzema im Baskenland Verantwortung. Nach über zwei Monaten gelangen dem Franzosen endlich wieder einmal Tore. Mit seiner Doublette innert elf Minuten brachte er Real Madrid früh in der ersten Halbzeit auf Siegkurs. Dazu lieferte der Mittelstürmer die Vorlage zu James Rodriguez' 3:0.

Resultate und Tabelle:

Barcelona - Celta Vigo 5:0 (2:0). - 77'117 Zuschauer. - Tore: 24. Messi 1:0. 40. Neymar 2:0. 57. Rakitic 3:0. 61. Umtiti 4:0. 64. Messi 5:0.

Eibar - Real Madrid 1:4 (0:3). - 6740 Zuschauer. - Tore: 14. Benzema 0:1. 25. Benzema 0:2. 29. Rodriguez 0:3. 60. Asenjo 0:4. 72. Pena 1:4.

Leganes - Granada 1:0. Villarreal - Espanyol Barcelona 2:0.

Rangliste: 1. FC Barcelona 26/60 (76:21). 2. Real Madrid 25/59 (67:26). 3. FC Sevilla 25/55 (49:29). 4. San Sebastian 26/48 (42:36). 5. Atletico Madrid 25/46 (45:22). 6. Villarreal 26/45 (38:19). 7. Eibar 26/39 (42:37). 8. Athletic Bilbao 25/38 (31:30). 9. Espanyol Barcelona 26/36 (35:35). 10. Celta Vigo 25/35 (39:44). 11. Alaves 25/33 (25:31). 12. Las Palmas 25/29 (35:39). 13. Valencia 25/29 (35:43). 14. Betis Sevilla 25/27 (27:41). 15. Malaga 25/26 (32:42). 16. Leganes 26/24 (21:40). 17. Deportivo La Coruña 24/20 (27:40). 18. Granada 26/19 (24:54). 19. Sporting Gijon 25/17 (27:54). 20. Osasuna 25/10 (25:59).