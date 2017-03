Keine Befangenheit

Bleibt die Frage: Warum dauert das so lange? Wiehert da der Amtsschimmel? Nun, das kann man sehen wie man will. Fakt ist: Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat nach dem Gutachten der IBAarau ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben - und zwar an eine unabhängige Firma, die in keiner Beziehung mit dem FC Aarau oder mit dem FC Zürich verbandelt ist. Der Grund sind nicht Zweifel am Wahrheitsgehalt des IBAarau-Gutachtens. Vielmehr soll verhindert werden, dass das Urteil wegen der Befangenheit zwischen der IBAarau und dem FCA angefechtet werden kann.