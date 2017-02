Der polnische Abwehrchef Kamil Glik und der französische Stürmer Kylian Mbappé schossen die wegweisende 2:0-Führung von Monaco schon in den ersten 20 Minuten heraus. In der Schlussphase hatte Monaco allerdings auch Glück. Montpellier stand in der 94. Minute dem Ausgleich bei einem Pfostenschuss nahe.

Später am Abend trifft der erste Verfolger Paris St-Germain im Heimspiel auf Lille. Das drittklassierte Nice von Lucien Favre spielt am Mittwoch zu Hause gegen St-Etienne.

Montpellier - Monaco 1:2 (0:2). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 16. Glik 0:1. 20. Mbappé 0:2. 47. Hilton 1:2. - Bemerkung: 89. Gelb-Rote Karte gegen Jemerson (Monaco/Foul).

Weiteres Resultat vom Dienstag: Caen - Bordeaux 0:4.

Rangliste: 1. Monaco 24/55 (70:23). 2. Paris Saint-Germain 23/49 (45:17). 3. Nice 23/49 (38:18). 4. Lyon 22/37 (40:27). 5. Saint-Etienne 23/36 (26:18). 6. Bordeaux 24/36 (29:28). 7. Marseille 23/33 (29:28). 8. Guingamp 23/31 (28:27). 9. Rennes 23/31 (23:27). 10. Toulouse 23/29 (26:26). 11. Nancy 22/27 (18:25). 12. Lille 23/26 (21:28). 13. Nantes 23/26 (15:31). 14. Montpellier 24/26 (33:42). 15. Caen 23/25 (25:40). 16. Metz 22/24 (22:38). 17. Dijon 23/24 (31:35). 18. Angers 23/23 (19:32). 19. Bastia 23/22 (20:28). 20. Lorient 23/21 (26:46).