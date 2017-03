Die Grasshoppers warten auch nach dem sechsten Rückrundenspiel noch auch den ersten Sieg in diesem Jahr. Noch hat die Mannschaft von Pierluigi Tami vier Punkte Reserve auf das Schlusslicht Lausanne. Die Niederlage gegen Vaduz beweist aber, das die Abstiegsgefahr real ist. Der Rekordmeister verlor immerhin gegen eine Mannschaft, die seit November sieglos geblieben war.

Simone Grippo (44.) und Gonzalo Zarate (75.) schossen Vaduz im Letzigrund 2:0 in Front. Erst in der der 82. Minute gelang GC durch Emil Bergström der Anschlusstreffer. Zuvor hatte GC-Captain Munas Dabbur in der 50. Minute einen Penalty kläglich verschossen.

Resultate und Tabelle:

Grasshoppers - Vaduz 1:2 (0:1). - 4000 Zuschauer. - SR Amhof. - Tore: 44. Grippo (Corner Costanzo) 0:1. 75. Zarate (Hasler) 0:2. 82. Bergström (Corner Sigurjonsson) 1:2.

Grasshoppers: Mall; Lavanchy, Vilotic, Bergström, Antonov; Pickel (17. Munsy), Brahimi (71. Hunziker); Andersen (46. Bajrami), Caio, Sigurjonsson; Dabbur.

Vaduz: Siegrist; Brunner, Bühler, Grippo, Borgmann; Hasler, Muntwiler, Kukuruzovic (88. Stanko), Ciccone (68. Zarate); Avdijaj, Costanzo (71. Mathys).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic und Sherko (beide verletzt). Vaduz ohne Janjatovic (krank), Pfründer, Strohmaier, Kaufmann und Felfel (alle verletzt). 50. Siegrist hält Handspenalty von Dabbur. Verwarnungen: 9. Brunner (Foul). 41. Costanzo (Foul). 50. Ciccone (Foul). 54. Bühler (Foul). 69. Vilotic (Foul). 90. Dabbur (Unsportlichkeit). 92. Munsy (Foul).

1. Basel 23/60 (63:20). 2. Young Boys 23/45 (54:35). 3. Sion 23/38 (46:38). 4. Luzern 23/35 (47:43). 5. St. Gallen 23/29 (27:33). 6. Lugano 23/28 (30:41). 7. Thun 23/23 (31:43). 8. Grasshoppers 24/23 (30:43). 9. Vaduz 24/22 (31:55). 10. Lausanne-Sport 23/19 (39:47).