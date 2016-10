Die Niederlage war schon nach 16 Minuten besiegelt. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde führte Israel 2:0. Beide Tore der Gastgeber schoss der Stürmer Tomer Hemed vom englischen Zweitligisten Brighton & Hove Albion. Vaduz-Verteidiger Maximilian Göppel schaffte kurz nach der Pause nur noch den Anschluss.

Damit liegt Liechtenstein mit null Punkten aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 1:12 am Tabellenende der Gruppe G. Immerhin werden die Niederlagen von Spiel zu Spiel knapper: Begonnen hatte Liechtenstein mit einem 0:8 in Spanien, dann folgte am vergangenen Donnerstag das 1:2 im Heimspiel gegen Albanien.

Auch Kosovo bezog eine weitere Niederlage. Der FIFA-Neuling mit den Super-League-Spielern Alban Pnishi (Grasshoppers) und Hekuran Kryeziu (Luzern) in der Startformation, der im September in Finnland mit einem Unentschieden gestartet war, verlor nach dem 0:6 im Heimspiel vom Donnerstag gegen Kroatien erneut deutlich: Auf neutralem Terrain im polnischen Krakau setzte es gegen die Ukraine eine 0:3-Niederlage ab.

Eine Überraschung gab es in Cardiff: Der EM-Halbfinalist Wales kam gegen Aussenseiter Georgien nicht über ein 1:1 hinaus. Das frühe Führungstor der Waliser hatte Gareth Bale nach zehn Minuten erzielt. Für die Georgier war es der erste Punkt in der WM-Qualifikation 2018. Die ersten Spiele hatten sie gegen Österreich und Irland jeweils 1:2 verloren.

WM-Qualifikation - Übersicht Sonntag

Gruppe D: Wales - Georgien 1:1 (1:0). Moldawien - Irland 20.45 Uhr. Serbien - Österreich 20.45 Uhr. - Rangliste: 1. Wales 3/5 (7:3). 2. Serbien 2/4 (5:2). 3. Österreich 2/4 (4:3). 4. Irland 2/4 (3:2). 5. Georgien 3/1 (2:4). 6. Moldawien 2/0 (0:7).

Gruppe G: 3. Runde. Sonntag: Israel - Liechtenstein 2:1 (2:0). Albanien - Spanien 20.45 Uhr. Mazedonien - Italien 20.45 Uhr. - Rangliste: 1. Albanien 2/6 (4:1). 2. Israel 3/6 (5:5). 3. Spanien 2/4 (9:1). 4. Italien 2/4 (4:2). 5. Mazedonien 2/0 (2:4). 6. Liechtenstein 3/0 (1:12).

Gruppe I: Ukraine - Kosovo 3:0 (1:0). Finnland - Kroatien 0:1 (0:1). Island - Türkei 20.45 Uhr. - Rangliste: 1. Kroatien 3/7 (8:1). 2. Ukraine 3/5 (6:3). 3. Island 2/4 (4:3). 4. Türkei 2/2 (3:3). 5. Finnland 3/1 (3:5). 6. Kosovo 3/1 (1:10).