Vor allem in der ersten Hälfte mussten sich Atalantas Talente, die zuvor sieben Partien hintereinander ungeschlagen geblieben waren, vom routinierten Kontrahenten schonungslos vorführen lassen. Innerhalb von 34 Minuten handelten sich die Gäste einen 0:5-Rückstand ein und liessen dabei einen Treffer mehr zu als zuvor in acht Partien.

Captain Mauro Icardi und Ever Banega waren an der Inter-Show mit je einer Triplette hauptbeteiligt, derweil Freuler den Schaden mit seinem dritten Saisontreffer minim begrenzte. "Inter zerrüttet Atalanta", titelte die "Gazzetta dello Sport und schob genüsslich nach: "Fünf Tore in 17 Minuten hat nicht einmal Barcelona geschossen."

Kurztelegramme:

Sassuolo - Bologna 0:1 (0:0). - 7000 Zuschauer. - Tor: 58. Destro 0:1. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili.

Inter Mailand - Bergamo 7:1 (5:1). - 59'359 Zuschauer. - Tore: 17. Icardi 1:0. 23. Icardi (Foulpenalty) 2:0. 26. Icardi 3:0. 31. Banega 4:0. 34. Banega 5:0. 42. Freuler 5:1. 52. Gagliardini 6:1. 67. Banega 7:1. - Bemerkung: Atalanta mit Freuler.

Napoli - Crotone 3:0 (1:0). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 32. Insigne (Foulpenalty) 1:0. 66. Mertens (Foulpenalty) 2:0. 70. Insigne 3:0.

Pescara - Udinese 1:3 (0:1). - 12'000 Zuschauer. - Tore: 20. Zapata 0:1. 51. Jankto 0:2. 55. Théréau 0:3. 83. Muntari 1:3. - Bemerkung: Udinese mit Widmer.

Resultate vom Wochenende. Sonntag: Sassuolo - Bologna 0:1. Chievo Verona - Empoli 4:0. Inter Mailand - Atalanta Bergamo 7:1. Napoli - Crotone 3:0. Pescara - Udinese 1:3. Fiorentina - Cagliari 1:0. - Samstag: Genoa - Sampdoria Genua 0:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 28/70 (58:19). 2. Napoli 28/60 (65:30). 3. AS Roma 27/59 (58:25). 4. Inter Mailand 28/54 (53:29). 5. Lazio Rom 27/53 (47:29). 6. Atalanta Bergamo 28/52 (43:33). 7. AC Milan 28/50 (41:32). 8. Fiorentina 28/45 (45:37). 9. Sampdoria Genua 28/41 (35:33). 10. Torino 27/39 (51:43). 11. Chievo Verona 28/38 (33:37). 12. Udinese 28/33 (32:37). 13. Bologna 28/31 (25:41). 14. Cagliari 28/31 (36:58). 15. Sassuolo 28/31 (35:43). 16. Genoa 28/29 (30:42). 17. Empoli 28/22 (15:43). 18. Palermo 27/15 (23:53). 19. Crotone 28/14 (21:48). 20. Pescara 28/12 (29:63).