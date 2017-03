Ohne Stephan Lichtsteiner geriet Juventus in der 37. Minute in Rückstand. Die Niederlage verhinderte der Serienmeister dank dem Treffer von Abwehrchef Leonardo Bonucci nach Vorarbeit von Paulo Dybala. Ausgerechnet Bonucci: Dieser hatte sich vor zwei Wochen während des Spiels gegen Palermo einen lautstarken Disput mit Trainer Massimiliano Allegri geliefert und war danach für die Champions-League-Partie in Porto suspendiert worden. Mittlerweile haben sich die beiden ausgesprochen.

Juventus kann mit dem Remis bei Udinese gut leben, auch wenn die schöne Siegesserie zu Ende geht. Weil die AS Roma am Samstag Napoli unterlag, wuchs der Vorsprung an der Tabellenspitze sogar auf acht Punkte an.

Resultate und Tabelle:

Cagliari - Inter Mailand 1:5 (1:2). - 13'000 Zuschauer. - Tore: 34. Perisic 0:1. 39. Banega 0:2. 42. Borriello 1:2. 47. Perisic 1:3. 67. Icardi (Foulpenalty) 1:4. 89. Gagliardini 1:5.

Udinese - Juventus Turin 1:1 (1:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 37. Zapata 1:0. 60. Bonucci 1:1. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer. Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz).

AS Roma - Napoli 1:2. Sampdoria Genua - Pescara 3:1. AC Milan - Chievo Verona 3:1. Atalanta Bergamo - Fiorentina 0:0. Crotone - Sassuolo 0:0. Empoli - Genoa 0:2. Torino - Palermo 3:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 27/67 (56:18). 2. AS Roma 27/59 (58:25). 3. Napoli 27/57 (62:30). 4. Atalanta Bergamo 27/52 (42:26). 5. Inter Mailand 27/51 (46:28). 6. Lazio Rom 26/50 (45:29). 7. AC Milan 27/50 (40:30). 8. Fiorentina 27/42 (44:37). 9. Torino 27/39 (51:43). 10. Sampdoria Genua 27/38 (34:33). 11. Chievo Verona 27/35 (29:37). 12. Cagliari 27/31 (36:57). 13. Sassuolo 27/31 (35:42). 14. Udinese 27/30 (29:36). 15. Genoa 27/29 (30:41). 16. Bologna 26/28 (24:39). 17. Empoli 27/22 (15:39). 18. Palermo 27/15 (23:53). 19. Crotone 27/14 (21:45). 20. Pescara 27/12 (28:60).