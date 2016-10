Die schwach in die Meisterschaft gestarteten Wiler, die dank einem starken Herbst zum ersten Verfolger von Leader FCZ avancierten, wurden vom heimstarken Servette nicht ganz unerwartet gebremst. Die Genfer sind seit Mitte August im eigenen Stadion ungeschlagen, und ihre Serie hielt im Gegensatz zu jener von Wil. Wil liegt nun 10 Punkte hinter dem FC Zürich.

Den entscheidenden Treffer in einem ausgeglichenen Spiel verbuchte der Franzose Jean-Pierre Nsamé, der nun mit 9 Treffern die Torschützenliste anführt. Der in Kamerun geborene Stürmer profitierte in der 52. Minute von einem katastrophalen Ballverlust des erfahrenen Rémi Gomis. Die beiden Tore zuvor waren nach Standards gefallen. Wils rumänischer Innenverteidiger Paul Papp war nach einer Corner ebenso per Kopf erfolgreich (17.) wie sechs Minuten später für Servette der algerische Verteidiger Liassine Cadamuro nach einem Freistoss.

Servette - Wil 2:1 (1:1)

1813 Zuschauer. - SR Schärli. - Tore: 17. Papp 0:1. 23. Cadamuro 1:1. 52. Nsamé 2:1. - Bemerkung: 84. Pfostenschuss von Faug-Porret (Servette).

Rangliste: 1. Zürich 13/33 (32:7). 2. Wil 13/23 (23:13). 3. Neuchâtel Xamax FCS 13/23 (20:15). 4. Aarau 13/19 (18:17). 5. Le Mont 13/18 (11:15). 6. Servette 13/17 (17:19). 7. Winterthur 13/16 (16:21). 8. Wohlen 13/13 (14:27). 9. Chiasso 13/10 (12:20). 10. Schaffhausen 13/10 (16:25).