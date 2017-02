Sogleich nach dem Erfolg forderten englische Medien eine Vertragsverlängerung mit Ibrahimovic über die laufende Saison hinaus.

"Behaltet unseren Zlatan", titelte das Boulevardblatt Mirror. "Es sieht aus, als käme da noch mehr", schrieb der "Independent".

Vor der Saison hatte es Zweifel gegeben, ob der mittlerweile 35-jährige Schwede noch gut genug sei. Nach 26 Toren in 38 Spielen für die Red Devils ist jeder Argwohn jedoch verflogen. Für United-Coach José Mourinho ist es keine Überraschung: "Nur ein dummer Spieler würde nach England wechseln, wenn er nicht glaubt, dass er es drauf hat", sagte der Portugiese nach dem Finalsieg im Wembley.

Ibrahimovic wandte sich an die Kritiker: "Die Leute sagen immer, ich hätte einen schwierigen Charakter. Aber trotzdem habe ich überall, wo ich war, gewonnen." Das Trophäensammeln geht nun offenbar in England weiter. Der Ligacup war bereits der 32. Titel in "Ibras" Karriere. Ob er auch in der kommenden Saison für Manchester United auf die Jagd geht, liess der Stürmer offen. "Nichts ist entschieden", sagte Ibrahimovic.