Bei seinen Gegenspielern ist Sandro Wagner aus verschiedenen Gründen nicht sonderlich beliebt. Ein triftiger ist das robuste Körperspiel des Hoffenheimer Stürmers. Seine Physis machte sich der nun zehnfache Saison-Torschütze auch in Augsburg zunutze. Kurz nach der Pause brachte Wagner die TSG auf Kurs, Andrej Kramaric erhöhte in der 64. Minute auf 2:0.

Dortmund ging in Bremen durch André Schürrle früh in Führung (5.) und durfte mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl spielen. Bremens Goalie Jaroslav Drobny hatte nach einem Notbremse-Foul zu Recht die Rote Karte gesehen. Zwölf Minuten nach dem Ausgleich durch Finn Bartels gelang Lukasz Piszczek das siegbringende 2:1 für den BVB, der den Rückstand auf Bayern München bei zwölf Punkten hielt.

Schalke verhinderte einen Punktverlust gegen Ingolstadt in extremis. Der eingewechselte Neuzuzug Guido Burgstaller erzielte in der 92. Minute nach abgelenkter Vorlage das einzige Tor. Beim 1:0 von Wolfsburg gegen den Hamburger SV mussten sich die Zuschauer bis zur 83. Minute gedulden, ehe Mario Gomez für den dritten Sieg in Folge sorgte. Der HSV, der vor der Winterpause drei seiner vier Spiele gewonnen hatte, spielte 57 Minuten lang in Unterzahl.

Keine Treffer gab es zwischen Darmstadt und Borussia Mönchengladbach zu sehen. Das Duell der neuen Trainer Torsten Frings und Dieter Hecking war keines auf sehr hohem Niveau, wobei ein Blick auf die Statistik einiges verriet. Darmstadt hatte davor acht Partien in Folge verloren, Gladbach nur eine von elf gewonnen. Auswärts ist die Borussia noch immer sieglos.

Im Topspiel der Runde trifft ab 18.30 Uhr das zweitklassierte Leipzig auf den Vierten Eintracht Frankfurt.

Bundesliga. 17. Runde vom Samstag:

Samstag:

Augsburg - Hoffenheim 0:2 (0:0). - 24'515 Zuschauer. - Tore: 47. Wagner 0:1. 64. Kramaric 0:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Hoffenheim mit Zuber, ab 74. mit Schär (verwarnt), ohne Schwegler (Ersatz).

Schalke - Ingolstadt 1:0 (0:0). - 58'004 Zuschauer. - Tor: 92. Burgstaller 1:0. Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Ingolstadt mit Hadergjonaj.

Darmstadt - Borussia Mönchengladbach 0:0. - 17'400 Zuschauer. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, ohne Sow (Ersatz), Elvedi (verletzt) und Drmic (rekonvaleszent).

Wolfsburg - Hamburger SV 1:0 (0:0). - 26'500 Zuschauer. - Tor: 83. Gomez 1:0. - Bemerkungen: 33. Gelb-Rote Karte gegen Ekdal (Hamburger SV/Foul). Wolfsburg mit Benaglio (verwarnt) und Rodriguez. HSV mit Djourou, ohne Janjicic (Ersatz).

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1). - 42'100 Zuschauer. - Tore: 5. Schürrle 0:1. 59. Bartels 1:1. 71. Piszczek 1:2. - Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Torhüter Drobny (Bremen/Foul). Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz), Dortmund ohne Bürki (verletzt).

18.30 Uhr: Leipzig - Eintracht Frankfurt.

Rangliste: 1. Bayern München 17/42 (40:10). 2. RB Leipzig 16/36 (31:15). 3. Hoffenheim 17/31 (30:17). 4. Hertha Berlin 16/30 (24:16). 5. Borussia Dortmund 17/30 (37:20). 6. Eintracht Frankfurt 16/29 (22:12). 7. 1. FC Köln 16/25 (21:15). 8. SC Freiburg 17/23 (22:29). 9. Bayer Leverkusen 16/21 (23:24). 10. Schalke 04 17/21 (21:19). 11. Mainz 05 16/20 (26:30). 12. Wolfsburg 17/19 (16:24). 13. Augsburg 17/18 (13:19). 14. Borussia Mönchengladbach 17/17 (15:25). 15. Werder Bremen 17/16 (21:36). 16. Hamburger SV 17/13 (14:32). 17. Ingolstadt 17/12 (14:28). 18. Darmstadt 17/9 (11:30).