Hoarau, dessen Vertrag im Sommer 2018 ausgelaufen wäre, soll sich trotz lukrativer Angebote für einen Verbleib in Bern entschieden haben.

Hoarau spielt seit Sommer 2014 für YB. In der laufenden Saison hat er in 15 Super-League-Partien 14 Tore erzielt, in der Europa-League-Gruppenphase traf er in vier Spielen fünf Mal. Gesamthaft hat der Franzose, der im Januar zum Super-League-Spieler des Jahres 2016 ausgezeichnet worden ist, für die Young Boys bisher 85 Ernstkämpfe bestritten und dabei 61 Tore erzielt.