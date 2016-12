Der Gastgeber geriet in der 1. Halbzeit nach einem Tor von Diego Falcinelli (26.) in Rückstand. Marioo Pasalic konnte aber noch vor der Pause ausgleichen (41.).

In der zweiten Hälfte sah zuerst M'Baye Niang einen Penalty vom herrlich reagierenden Crotone-Torhüter Alex Cordaz abgewehrt (53.), danach wurde ein Treffer von Gianluca Lapadula wegen eines Foulspiels aberkannt (73.). Doch Lapadula gelang in der 86. Minute doch noch der Siegtreffer nch einem Abpraller.

Das Team von Trainer Vincenzo Montella lief mit besonderen Trikots auf. In Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien, bei dem auch Spieler und Betreuer des brasilianischen Clubs Chapecoense getötet wurden, waren die AC-Trikots auf dem Rücken mit «Força Chape» bedruckt.

Resultate: Napoli - Inter Mailand 3:0. Juventus Turin - Atalanta Bergamo 3:1. AC Milan - Crotone 2:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 15/36 (32:13). 2. AC Milan 15/32 (27:19). 3. AS Roma 14/29 (33:16). 4. Lazio Rom 14/28 (27:14). 5. Atalanta Bergamo 15/28 (24:17). 6. Napoli 15/28 (27:15). 7. Torino 14/25 (31:17). 8. Inter Mailand 15/21 (22:21). 9. Fiorentina 13/20 (20:15). 10. Genoa 13/19 (17:15). 11. Cagliari 14/19 (22:31). 12. Sampdoria Genua 14/19 (17:20). 13. Chievo Verona 14/18 (14:16). 14. Bologna 14/16 (14:21). 15. Udinese 14/15 (18:23). 16. Sassuolo 14/14 (17:26). 17. Empoli 14/10 (7:21). 18. Pescara 14/7 (11:26). 19. Palermo 14/6 (10:27). 20. Crotone 15/6 (12:29).