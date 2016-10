Nebst dem FC Basel, dem dauerhaften Team der Stunde ist, ist Sion das eigentliche Team der Stunde. Auch nach dem achten Meisterschaftsspiel unter Trainer Peter Zeidler sind die Walliser mit zwei Remis und sechs Siegen ungeschlagen. Die Serie ist ein Vereinsrekord nach dem Wiederaufstieg im Jahr 2006.

Zeidler scheint die Spieler erstklassig begeistern zu können. In den letzten fünf Super-League-Spielen hatte er den routinierten Stürmer Theofanis Gekas nie für die Startformation nominiert. Kaum erhielt er wieder einmal von Beginn an eine Chance, legte der Grieche los wie die Feuerwehr. Er verwertete beim ersten Angriff ein Zuspiel von Carlitos. Noch waren keine zehn Minuten gespielt, als Gekas den Pfosten getroffen und Luganos Goalie Mirko Salvi zu einer ausgezeichneten Parade gezwungen hatte. Die Luganesi scheinen dem Europameister 2004 besonders gut zu liegen. Im April dieses Jahres schoss er alle drei Tore zum 3:1-Heimsieg der Sittener. Diesmal traf er bis zu seiner recht frühen Auswechslung zweimal.

Dass Lugano in der Defensive keinen guten Eindruck machte, konnte bei der breiten Reihe verletzter oder gesperrter Spieler nicht verwundern. In höchster Not stellte Trainer Andrea Manzo den torgefährlichen Stürmer Ezgjan Alioski auf die linke Seite der Verteidigung, auf der der Bern-Mazedonier frühere gespielt hatte. Als Manzo umstellen liess, stand es nach Toren von Chadrac Akolo und Gekas schon 0:3. Aber prompt fiel das Tor der Luganesi Sekunden vor der Pause nach einem Lattenschuss Alioskis. Lorenzo Rosseti musste nur noch einschieben. In der zweiten Halbzeit liess es Sion bei zwei weiteren Tor, erzielt von Grégory Karlen und Veroljub Salatic, bewenden.

Sion - Lugano 5:1 (3:1)

9600 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 1. (0:47) Gekas (Carlitos) 1:0. 32. Akolo (Zverotic) 2:0. 38. Gekas (Pa Modou) 3:0. 45. Rosseti (Alioski) 3:1. 58. Karlen 4:1. 93. Salatic (Carlitos) 5:1.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Sierro (59. Adão), Salatic, Karlen; Akolo (71. Assifuah), Carlitos; Gekas (63. Konaté).

Lugano: Salvi; Mihajlovic (21. Padalino), Rouiller, Urbano, Alioski; Mariani; Aguirre, Tosetti, Crnigoj (46. Rey), Ceesay (57. Mizrachi); Rosseti.

Bemerkungen: Sion ohne Mboyo, Ndoye und Cmelik (alle überzählig). Lugano ohne Golemic, Jozinovic (beide gesperrt), Sabbatini, Sulmoni, Ponce, Piccinocchi und Culina (alle verletzt). Pfostenschuss: 9. Gekas. Lattenschuss: 44. Alioski. Verwarnungen: 8. Ceesay (Foul), 20. Aguirre (Foul), 70. Alioski (Foul), 74. Urbano (Hands), 77. Adão (Foul), 81. Rey (Foul).

Rangliste: 1. Basel 12/32 (35:10). 2. Sion 13/23 (27:20). 3. Young Boys 12/19 (23:15). 4. Lausanne-Sport 12/17 (24:22). 5. Luzern 12/16 (23:24). 6. Lugano 13/16 (18:24). 7. Grasshoppers 12/15 (21:26). 8. Thun 12/13 (16:24). 9. Vaduz 12/11 (15:27). 10. St. Gallen 12/10 (11:21).