Sorgenfrei bedeutet Platz 10. Immerhin. Doch das ungeduldige, oft hektisch reagierende, Umfeld in Hamburg erwartet sogleich den nächsten Schritt. «Einen einstelligen Tabellenplatz», fordert der milliardenschwere Investor Michael Kühne mit Wohnsitz in Schindellegi (Schwyz), der vor der laufenden Saison 32,5 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung stellt. Im besten Fall soll Hamburg sogar wieder um die internationalen Plätze mitspielen. Denkste.

Negativrekorde en masse

Die Euphorie ist schnell verflogen. Es folgt der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen muss Labbadia gehen, doch auch der neue Trainer Markus Gisdol bekommt das Team nicht in den Griff. In neun Spielen hat der Dino nur elf Mal aufs Tor geschossen. Seit 662 Minuten ist Hamburg torlos. Dazu ist der HSV wegen dreier Platzverweise und 21 Verwarnungen die unfairste Mannschaft der Liga. Jetzt ist auch noch der einzige Torschütze Bobby Wood nach seiner Tätlichkeit im Spiel gegen Köln drei Spiele gesperrt worden. Die hoffnungsvollen Neuzugänge um Halilovic und Kostic enttäuschen. Besserung ist also keine in Sicht, zumal heute – pünktlich zum 80. Geburtstag von HSV-Legende Uwe Seeler – Borussia Dortmund im Volkspark zu Gast ist.