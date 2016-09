Die Tessiner sind besser aus den Startlöchern gekommen als erwartet. Die Mannschaft, die von vielen als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt worden ist, zeigt sich unter dem neuen Trainer Andrea Manzo bereits gefestigt. Sie überzeugte zuletzt beim 2:0 in St. Gallen. Und die Perspektiven sind gut. Mit dem Uruguayer Rodrigo Aguirre, dem italienischen U21-Internationalen Lorenzo Rosseti und Ezgjan Alioski verfügen die Tessiner im Sturm über ein vielversprechendes Trio.

Für GC-Trainer Pierluigi Tami ist das Gastspiel im Cornaredo eine Rückkehr in die Heimat. 1993 gewann der 55-Jährige mit Lugano dank einem 4:1 im Final gegen GC den Cup. In dieser Saison sind die Zürcher mit ihrem Tessiner Coach noch nicht richtig auf Touren gekommen. In der Fremde wartet GC noch immer auf seinen ersten Punktgewinn der Saison.