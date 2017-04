Kurz nach der Abfahrt von Borussia Dortmund vom Hotel zum Stadion sind in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund am Dienstagabend mit. Der BVB-Bus wurde gemäss dem Klub an zwei Stellen beschädigt. Eine Person wurde verletzt in ein Spital gebracht. Laut "Bild" soll es sich dabei um Innenverteidiger Marc Bartra handeln. Der Innenverteidiger soll dabei an Hand und am Oberschenkel verletzt worden sein.

Bei der Explosion sollen mehrere Scheiben geborsten sein. Der Vorfall ereignete sich auf der Wittbräucker Straße - knapp zehn Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt.

Ob das Spiel wie geplant stattfindet, wird um 20.30 Uhr bekannt gegeben.