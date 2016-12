Laut britischen Medienberichten soll der 49-Jährige in einem Hotel im Osten von London eine Auseinandersetzung angezettelt haben. Bei einem Sturz habe sich Gascoigne dann am Kopf verletzt, worauf er in ein Spital eingeliefert werden musste.

Der 57-fache Internationale soll stark alkoholisiert Gäste rassistisch beleidigt, Frauen begrapscht und mit Geldscheinen um sich geworfen haben. Ein Hotelgast berichtete auf Twitter, dass Gascoigne die Stufen hinunter gestossen wurde, nachdem er einen Hotelgast attackiert habe. Die Polizei schritt schliesslich ein. Laut seinem Sprecher Terry Baker wurde Gascoigne nicht verhaftet, er soll das Spital bald wieder verlassen dürfen.

Seit seinem Rücktritt vor gut zwölf Jahren machte Gascoigne immer wieder durch seine Alkoholsucht Negativschlagzeilen. Im September wurde er mit einer Geldstrafe von umgerechnet 1250 Franken belegt, nachdem er in seiner TV-Show ("An Evening with Gazza") einen Sicherheitsmann rassistisch beleidigt hatte.