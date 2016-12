Vier Minuten vor der Pause erzielte Dzemaili das 2:0. Der Mittelfeldspieler war mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt agierte Pescara nur noch mit neun Feldspielern, weil Valerio Verre schon nach einer Viertelstunde mit Rot vom Platz geflogen war.

Eine beeindruckende Show bot in der 17. Runde der Belgier Dries Mertens. Der 29-Jährige erzielte für Napoli daheim gegen Torino (5:3) zwischen der 13. und 22. Minute einen lupenreinen Hattrick und schoss in der 80. Minute auch noch das 5:2. Bereits vor einer Woche hatte Mertens gegen Cagliari (5:0) dreimal getroffen. Die Neapolitaner sind neu im 3. Rang klassiert, nur einen Punkt hinter der zweitplatzierten AS Roma.

Resultate und Tabelle:

Pescara - Bologna 0:3 (0:2). - Tore: 7. Masina 0:1. 41. Dzemaili 0:2. 56. Krejci (Foulpenalty) 0:3. - Bemerkungen: Bologna bis 72. mit Dzemaili. Rote Karte: 16. Verre (Pescara/Foul).

Napoli - Torino 5:2 (3:0). - 35'000 Zuschauer. - Tore: 13. Mertens 1:0. 18. Mertens (Foulpenalty) 2:0. 22. Mertens 3:0. 58. Belotti 3:1. 70. Chiriches 4:1. 76. Rossettini 4:2. 80. Mertens 5:2. 84. Falque (Foulpenalty) 5:3.

Udinese - Crotone 2:0 (1:0). - 15'000 Zuschauer. - Tore: 43. Théréau 1:0. 61. Théréau 2:0. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer. Rote Karte: 86. Cordaz (Crotone/Hands).

Chievo - Sampdoria Genua 2:1 (2:0). - 14'000 Zuschauer. - Tore: 9. Meggiorini 1:0. 42. Pellissier (Foulpenalty) 2:0. 93. Schick 2:1. - Bemerkungen: Sampdoria ohne Pavlovic (Ersatz).

Sassuolo - Inter Mailand 0:1 (0:0). - 10'000 Zuschauer. - Tor: 47. Candreva 0:1. - Bemerkungen: Gelb-Rote Karte: 92. Melo (Inter).

Am Samstag: Empoli - Cagliari 2:0. AC Milan - Atalanta Bergamo 0:0. Juventus Turin - AS Roma 1:0.

1. Juventus Turin 17/42 (36:14). 2. AS Roma 17/35 (36:17). 3. Napoli 17/34 (37:18). 4. AC Milan 17/33 (27:20). 5. Lazio Rom 16/31 (29:17). 6. Atalanta Bergamo 17/29 (25:20). 7. Inter Mailand 17/27 (25:21). 8. Fiorentina 16/26 (24:18). 9. Torino 17/25 (35:27). 10. Chievo Verona 17/25 (18:17). 11. Udinese 17/24 (24:24). 12. Genoa 16/23 (18:17). 13. Sampdoria Genua 17/22 (21:24). 14. Bologna 17/20 (17:22). 15. Cagliari 17/20 (23:39). 16. Sassuolo 17/17 (21:29). 17. Empoli 17/14 (9:24). 18. Crotone 17/9 (14:32). 19. Pescara 17/8 (13:32). 20. Palermo 16/6 (11:31).