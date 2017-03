Ganz glücklich waren sie bei Juventus Turin nach dem Sieg nicht, obwohl die drei Auswärts-Punkte gegen die formstarke Sampdoria, die sich zuletzt in die vordere Tabellenhälfte verbessert hat, durchaus wertvoll sind. Sorgen bereitet den Turinern die Verletzung von Stürmer Paulo Dybala. Der Argentinier schied nach rund einer halben Stunde mit muskulären Problemen aus. Ob er zum argentinischen Nationalteam nach Südamerika fliegen kann, ist ungewiss. Sollte Dybala ein paar Wochen ausfallen, würde er Juventus in den Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Barcelona fehlen.

Das Siegestor in Genua erzielte Juan Cuadrado schon in der 7. Minute. Der Kolumbier war nach einer Flanke von Aussenverteidiger Kwadwo Asamoah mittels Kopfball aus fünf Metern erfolgreich. Stephan Lichtsteiner sass zunächst auf der Ersatzbank; ihm wurde der Brasilianer Dani Alves vorgezogen. Erst fünf Minuten vor dem Ende kam der Schweizer ins Spiel. Trainer Max Allegri nahm Topskorer Gonzalo Higuain aus dem Spiel. Lichtsteiner half in der Defensive mit, das knappe Resultat gegen die anstürmende Sampdoria über die Zeit zu retten.

Einen guten Tag erlebte Blerim Dzemaili. Der Schweizer Mittelfeldspieler war der Matchwinner bei Bolognas 4:1 gegen Chievo Verona. Dzemaili schoss die Tore zum 2:1 und 3:1. Bologna schaffte die Wende in der letzten halben Stunde. Die vier Treffer fielen zwischen der 61. und 93. Minute. Nach langen Wochen der Krise, scheint das Team aus der Emilia einen Ausweg gefunden zu haben. Es gewann zum zweiten Mal in Folge.

Napoli verbesserte sich dank eines 3:2 in Empoli zumindest für sechs Stunden auf den 2. Platz. Nach starken Start mussten die Neapolitaner aber noch um die drei Punkte zittern. Nach einem Blitzstart führte Napoli bei Halbzeit 3:0. Lorenzo Insigne (9./38.) traf zweimal, Dries Mertens einmal (24.). Zudem scheiterte der Belgier bereits in der 7. Minute mit einem Foulpenalty an Empolis Goalie Lukasz Skorupski.

In der zweiten Hälfte drehte der abstiegsgefährdete Aussenseiter aber auf. Der Marokkaner Omar El Kaddouri und Captain Massimo Maccarone mit einem weiteren Foulpenalty sorgten bis acht Minuten vor dem Ende für den Anschlusstreffer.

Empoli - Napoli 2:3 (0:3). - 9000 Zuschauer. - Tore: 19. Insigne 0:1. 24. Mertens 0:2. 38. Insigne (Foulpenalty) 0:3. 70. El Kaddouri 1:3. 82. Maccarone (Foulpenalty) 2:3. - Bemerkung: 7. Skorupski (Empoli) wehrt Foulpenalty von Mertens ab.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Atalanta Bergamo - Pescara 3:0. Sampdoria Genua - Juventus Turin 0:1. Bologna - Chievo Verona 4:1. Cagliari - Lazio Rom 0:0. Crotone - Fiorentina 0:1. - 18.00 Uhr: Udinese - Palermo. - 20.45 Uhr: AS Roma - Sassuolo.

Rangliste: 1. Juventus Turin 29/73 (59:19). 2. Napoli 29/63 (68:32). 3. AS Roma 28/62 (61:25). 4. Lazio Rom 29/57 (50:30). 5. Inter Mailand 29/55 (55:31). 6. Atalanta Bergamo 29/55 (46:33). 7. AC Milan 29/53 (42:32). 8. Fiorentina 29/48 (46:37). 9. Sampdoria Genua 29/41 (35:34). 10. Torino 29/40 (54:48). 11. Chievo Verona 29/38 (34:41). 12. Bologna 29/34 (29:42). 13. Udinese 28/33 (32:37). 14. Cagliari 29/32 (36:58). 15. Sassuolo 28/31 (35:43). 16. Genoa 29/29 (30:43). 17. Empoli 29/22 (17:46). 18. Palermo 28/15 (23:56). 19. Crotone 29/14 (21:49). 20. Pescara 29/12 (29:66).