Speziell ist die Partie nicht zuletzt für die Familie Pogba. Der in diesem Sommer für 105 Millionen Euro zu Manchester United transferierte Paul Pogba trifft auf seinen drei Jahre älteren Bruder Florentin, der in Saint-Etienne Verteidiger-Kollege des Schweizers Léo Lacroix ist. Das Hinspiel findet am 16. Februar in Manchester, das Rückspiel eine Woche später in Frankreich statt.

Europa League. Auslosung Sechzehntelfinals: Athletic Bilbao - APOEL Nikosia. Legia Warschau - Ajax Amsterdam. Anderlecht - Zenit St. Petersburg. Astra Giurgiu - Genk. Manchester United - Saint-Etienne. Villarreal - Roma. Ludogorez Rasgrad - FC Kopenhagen. Celta Vigo - Schachtar Donezk. Olympiakos Piräus - Osmanlispor Ankara. Gent - Tottenham Hotspur. Rostow - Sparta Prag. Krasnodar - Fenerbahce Istanbul. Borussia Mönchengladbach - Fiorentina. Alkmaar - Lyon. Hapoel Beer-Sheva - Besiktas Istanbul. PAOK Saloniki - Schalke. Hinspiele: Donnerstag, 16. Februar. - Rückspiele: Donnerstag, 23. Februar.